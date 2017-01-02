«Лейкерс» проиграли «Торонто», Мозгов набрал шесть очков

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 123:114 (27:33, 31:24, 27:26, 38:31) в пользу «Торонто». Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов за 21 минуту набрал 6 очков, сделал 3 подбора и один перехват. Его одноклубник Д’Анджело Расселл отметился 28 баллами. У победителей 41 очко, 9 подборов и 7 передач записал на свой счет Кайл Лоури. Центровой «Торонто» Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:112 (после овертайма),

«Индиана» — «Орландо» — 117:104,

«Майами» — «Детройт» — 98:107,

«Миннесота» — «Портленд» — 89:95.