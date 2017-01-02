«Лейкерс» проиграли «Торонто», Мозгов набрал шесть очков
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:112 (после овертайма),
«Индиана» — «Орландо» — 117:104,
«Майами» — «Детройт» — 98:107,
«Миннесота» — «Портленд» — 89:95.
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