Харден — первый игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «50+15+15»
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 53 очка, совершил 16 подборов и отдал 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».
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Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось записать в актив
Кроме того, Харден повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству очков, набранных в рамках
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