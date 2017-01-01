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Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось записать в актив трипл-дабл с как минимум 50 очками, 15 подборами и 15 передачами.