Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28319237/
1 января 2017, 16:10 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Харден — первый игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «50+15+15»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 53 очка, совершил 16 подборов и отдал 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».

Защитник Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> Джеймс <span class=error>Харден</span> набрал 53 очка совершил 16 подборов и отдал 17 передач в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span> с Нью-Йорк <span class=error>Никс</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось записать в актив трипл-дабл с как минимум 50 очками, 15 подборами и 15 передачами.

Кроме того, Харден повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству очков, набранных в рамках трипл-дабла. В сезоне-1967/68 Чемберлен отметился 53 очками при 32 подборах и 14 передачах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости