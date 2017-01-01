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1 января 2017, 12:29 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

37 очков Уокера не спасли «Шарлотт» в игре с «Кливлендом», «Чикаго» вновь проиграл «Милуоки»

«Кливленд» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:109.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Кемба Уокер, набравший 37 очков. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс ограничился 32 очками.

В другом поединке «Чикаго» уступил «Милуоки» — 96:116. Это уже третье поражение «Быков» от подопечных Джейсона Кидда кряду.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Шарлотт» — «Кливленд» — 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22).

Ш: Уокер (37), Камински (15), Батюм (13).

К: Джеймс (32), Лав (28 + 10 подборов), Макрэй (20).

«Чикаго» — «Милуоки» — 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36).

Ч: Батлер (26), Макдермотт (13), Лопес (12 + 10 подборов).

М: Адетокумбо (35), Паркер (27), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач).
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