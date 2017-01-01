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1 января 2017, 11:54 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Харден сделал трипл-дабл в победной игре с «Нью-Йорком»

«Хьюстон» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» со счетом 129:122.

«Хьюстон» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» со счетом 129:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 30 очков, а также сделавший 13 подборов и 10 передач.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30).

«Юта» — «Финикс» — 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15).

«Оклахома-Сити» — «Клипперс» — 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20).
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