Харден сделал трипл-дабл в победной игре с «Нью-Йорком»
«Хьюстон» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» со счетом 129:122.
«Хьюстон» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» со счетом 129:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 30 очков, а также сделавший 13 подборов и 10 передач.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30).
«Юта» — «Финикс» — 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15).
«Оклахома-Сити» — «Клипперс» — 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20).
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