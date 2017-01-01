37 очков Уокера не спасли «Шарлотт» в игре с «Кливлендом» Джеймса
«Кливленд» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:109.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хорнетс» Кемба Уокер, набравший 37 очков. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс ограничился 32 очками.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Шарлотт» — «Кливленд» — 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22).
Ш: Уокер (37), Камински (15), Батюм (13).
К: Джеймс (32), Лав (28 + 10 подборов), Макрэй (20).
«Чикаго» — «Милуоки» — 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36).
Ч: Батлер (26), Макдермотт (13), Лопес (12 + 10 подборов).
М: Адетокумбо (35), Паркер (27), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач).
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