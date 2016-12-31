Главный тренер «Майами» Споэльстра тайно продлил контракт с клубом НБА
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Главный тренер баскетбольного клуба «Майами Хит» Эрик Споэльстра подписал новое соглашение с командой, сообщается на официальном сайте НБА.
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Сроки нового соглашения не обозначены. Отдельно в релизе отмечается, что контракт был продлен еще в июле, однако клуб и сам тренер скрыли этот факт от общественности и даже от самой ассоциации. Официальное заявление появилось только перед игрой с «Бостоном» 30 декабря.
«Я бы хотел поблагодарить (владельца франшизы Мики) Арисона и президента Пэта (Рэйли) за то, что они продолжают верить в меня и в мой тренерский штаб. Это потрясающие 22 года в “Майами”, мы продолжим следовать главной цели — победе в чемпионате НБА», — сказал Споэльстра.
Американский тренер, которому в ноябре исполнилось 46 лет, в системе «Майами» начиная с 1995 года. Пост главного тренера Споэльстра занимает с 2008 года, он дважды приводил клуб к чемпионству (в 2012 и 2013 годах). Споэльстра является вторым «долгожителем» среди тренеров в НБА после легендарного Грегга Поповича из «Сан-Антонио».
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