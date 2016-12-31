Феерические данки Роуза, Симмонса и Дьенга — в топ-10 дня в НБА
Официальный канал НБА на сервисе Youtube представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
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Среди них оказались феерические броски сверху разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза, атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса и мощного форварда «Миннесота Тимбервулвз» Горгуи Дьенга.
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