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31 декабря 2016, 14:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Феерические данки Роуза, Симмонса и Дьенга — в топ-10 дня в НБА

Официальный канал НБА на сервисе Youtube представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

Официальный канал <span class=error>НБА</span> на сервисе Youtube представил ролик посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Увеличить
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Среди них оказались феерические броски сверху разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза, атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса и мощного форварда «Миннесота Тимбервулвз» Горгуи Дьенга.
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