«Голден Стэйт» победил «Даллас», Дюрант оформил трипл-дабл
«Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 108:99.
Хозяева уже по итогам второй четверти ушли в отрыв на 11 очков и в дальнейшем контролировали ход игры, доведя матч до победы.
Самыми результативными игроками встречи стали Клэй Томпсон из «Голден Стэйт», набравший 29 очков, и Харрисон Барнс из «Далласа» — 20 очков. Также стоит отметить Кевина Дюранта, оформившего
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