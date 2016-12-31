«Голден Стэйт» победил «Даллас», Дюрант оформил трипл-дабл

Хозяева уже по итогам второй четверти ушли в отрыв на 11 очков и в дальнейшем контролировали ход игры, доведя матч до победы.



Самыми результативными игроками встречи стали Клэй Томпсон из «Голден Стэйт», набравший 29 очков, и Харрисон Барнс из «Далласа» — 20 очков. Также стоит отметить Кевина Дюранта, оформившего трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 10 передач

