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31 декабря 2016, 10:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» одолела «Денвер», Йокич набрал 25 очков, Ильясова и Эмбии — по 23

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 122:124.

Большая часть встречи проходила в равной борьбе, а результат матча определился в заключительной четверти, концовку которой лучше провели игроки «Филадельфии». Кеннет Фарид имел шанс вырвать для своей команды победу, но его трёхочковый бросок цели не достиг.

В составе победителей по 23 очка набрали Джоэл Эмбии и Эрсан Ильясова, на счету которого также 13 подборов. Среди игроков «Денвера» лучшим с 25 очками оказался Никола Йокич.
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