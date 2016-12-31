Большая часть встречи проходила в равной борьбе, а результат матча определился в заключительной четверти, концовку которой лучше провели игроки «Филадельфии». Кеннет Фарид имел шанс вырвать для своей команды победу, но его трёхочковый бросок цели не достиг.



В составе победителей по 23 очка набрали Джоэл Эмбии и Эрсан Ильясова, на счету которого также 13 подборов. Среди игроков «Денвера» лучшим с 25 очками оказался Никола Йокич.

