«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», несмотря на 29 очков Макколлума

Хозяева не лучшим образом начали встречи и завершили первую половину, уступая в счёте, но после перерыва перехватили инициативу и добились победы.



Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. В составе «Спёрс» стоит отметить Джонатона Симмонса, на счету которого 19 очков, а также Тони Паркера и Дэнни Грина — по 18.

