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31 декабря 2016, 9:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

31 очко Уиггинса помогло «Миннесоте» нанести поражение «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 99:116.

Хозяева завершили первую четверть с перевесом в 13 очков, после чего контролировали ход встречи и довели её до победы.

В составе победителей самыми результативными оказались Эндрю Уиггинс и Зак Лавин, набравшие соответственно 31 и 14 очка. Лучшим среди игроков «Милуоки» оказался Яннис Адетокунбо — 25 очков.
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