31 очко Уиггинса помогло «Миннесоте» нанести поражение «Милуоки»

Хозяева завершили первую четверть с перевесом в 13 очков, после чего контролировали ход встречи и довели её до победы.



В составе победителей самыми результативными оказались Эндрю Уиггинс и Зак Лавин, набравшие соответственно 31 и 14 очка. Лучшим среди игроков «Милуоки» оказался Яннис Адетокунбо — 25 очков.

