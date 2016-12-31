31 очко Уиггинса помогло «Миннесоте» нанести поражение «Милуоки»
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 99:116.
Хозяева завершили первую четверть с перевесом в 13 очков, после чего контролировали ход встречи и довели её до победы.
В составе победителей самыми результативными оказались Эндрю Уиггинс и Зак Лавин, набравшие соответственно 31 и 14 очка. Лучшим среди игроков «Милуоки» оказался Яннис Адетокунбо — 25 очков.
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