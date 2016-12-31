«Атланта» оказалась сильнее «Детройта», Миллсэп набрал 26 очков
В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:98.
Хозяева ушли в отрыв во второй четверти, после чего и дальше контролировали ход игры, доведя матч до победы.
В составе победителей лучшими оказались Пол Миллсэп и Кайл Корвер, набравшие соответственно 26 и 22 очка. Среди игроков «Детройта» следует выделить Джона Лойера, на счету которого 22 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter