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31 декабря 2016, 9:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Атланта» оказалась сильнее «Детройта», Миллсэп набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:98.

Хозяева ушли в отрыв во второй четверти, после чего и дальше контролировали ход игры, доведя матч до победы.

В составе победителей лучшими оказались Пол Миллсэп и Кайл Корвер, набравшие соответственно 26 и 22 очка. Среди игроков «Детройта» следует выделить Джона Лойера, на счету которого 22 очка.
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