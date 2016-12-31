Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Клипперс» «+24
В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде со счётом 140:116 выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс».
Гости завершили первую четверть с перевесом в 14 очков, после чего контролировали ход встречи, а в заключительном периоде довели матч до разгрома.
Самым эффективным игроком встречи стал Джеймс Харден из «Хьюстона», оформивший
«Клипперс» потерпели пятое подряд поражение в чемпионате.
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