Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Клипперс» «+24

Гости завершили первую четверть с перевесом в 14 очков, после чего контролировали ход встречи, а в заключительном периоде довели матч до разгрома.



Самым эффективным игроком встречи стал Джеймс Харден из «Хьюстона», оформивший трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 10 передач. В составе «Клипперс» лучшим с 26 очками оказался Рэймонд Фелтон.



«Клипперс» потерпели пятое подряд поражение в чемпионате.