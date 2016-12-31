26 очков Энтони не спасли «Нью-Йорк» от поражения в Нью-Орлеане

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В первой половине встречи команды поочерёдно выходили вперёд. «Пеликанс» сумели уйти в отрыв в середине третьей четверти и удержали преимущество до финальной сирены.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 18 подборов. В составе «Никс» лучшим с 26 очками и 13 подборами оказался Кармело Энтони.