26 очков Энтони не спасли «Нью-Йорк» от поражения в Нью-Орлеане
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на выезде потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 92:104.
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В первой половине встречи команды поочерёдно выходили вперёд. «Пеликанс» сумели уйти в отрыв в середине третьей четверти и удержали преимущество до финальной сирены.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший
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