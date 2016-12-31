52 очка Томаса помогли «Бостону» одолеть «Майами»
«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене нанёс поражение «Майами Хит» со счётом 117:114.
Встреча проходила в равной борьбе, а команды поочерёдно лидировали в счёте. Решающего отрыва «Селтикс» удалось добиться в концовке заключительной четверти.
Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас из «Бостона», на счету которого 52 очка. В составе «Майами» лучшим с 22 очками оказался Джеймс Джонсон.
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