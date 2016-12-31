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31 декабря 2016, 9:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» разгромил «Бруклин» «+23», Бёрк набрал 27 очков

«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» со счётом 95:118.

«Уизардс» завершили первую половину встречи с перевесом в 16 очков, а после перерыва сохранили перевес и довели матч до разгрома.

В составе «Вашингтона» лучшим оказался Трей Бёрк, набравший 27 очков. Его партнёры по команде оформили дабл-даблы: Марчин Гортат — 19 очков и 13 подборов, Джон Уолл — 19 очков и 14 передач. Среди игроков «Бруклина» следует отметить Тревиса Букера и Рондэя Холлис-Джефферсона — по 16 очков.
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