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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28312278/
31 декабря 2016, 9:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» прервала серию неудач, обыграв «Чикаго», Джордж набрал 32 очка

«Индиана Пэйсерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата.

Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась со счётом 111:101 в пользу хозяев. Отметим, что «быки» по ходу матча ни разу не вели в счёте.

Самым результативным в составе «Индианы» стал Пол Джордж, набравший 32 очка, ещё 17 в активе Таддеуса Янга. Джефф Тиг записал в свой актив 17 результативных передач. У «Чикаго» 25 очков набрал Джимми Батлер, 20 — Дуэйн Уэйд.

Благодаря этой победе «Индиана» прервала серию из четырёх поражений.
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