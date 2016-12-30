Пол Джордж: Текущий сезон меня разочаровывает

26-летний американец уверен, что должен поработать над собой и играть большую роль для команды.

— Текущий сезон не доставляет удовольствие. «Индиана» вынуждена пробираться через него, — приводит The Sporting News слова Джорджа. — Он разочаровывает меня. Может быть, я живу воспоминаниями о том, как сильны мы были раньше. Мне необходимо понять, что сейчас я в другой команде и делать больше.