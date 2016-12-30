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30 декабря 2016, 20:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Хьюстон Рокетс» может купить Куфоса

«Хьюстон Рокетс» может подписать контракт с центровым «Сакраменто Кингз» Костой Куфосом, сообщает ESPN.

«Хьюстон» начал поиски центрового, когда швейцарский игрок команды Клинт Капела сломал малоберцовую кость две недели назад. Игрок вернётся в строй через 4−6 недель.

В текущем сезоне Капела принял участие в 28 поединках, собирая коллекцию из 11,8 очка, 8,0 подбора, 1,6 блок-шота, 0,9 передачи и 0,4 перехвата в среднем за игру.

Куфос в матчах за «Сакраменто Кингз» набирает 5,9 очка и совершает 5,8 подбора в среднем за матч.
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