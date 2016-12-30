«Хьюстон Рокетс» может купить Куфоса
«Хьюстон Рокетс» может подписать контракт с центровым «Сакраменто Кингз» Костой Куфосом, сообщает ESPN.
«Хьюстон» начал поиски центрового, когда швейцарский игрок команды Клинт Капела сломал малоберцовую кость две недели назад. Игрок вернётся в строй через 4−6 недель.
В текущем сезоне Капела принял участие в 28 поединках, собирая коллекцию из 11,8 очка, 8,0 подбора, 1,6
Куфос в матчах за «Сакраменто Кингз» набирает 5,9 очка и совершает 5,8 подбора в среднем за матч.
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