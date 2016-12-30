20 очков Мэттьюза помогли «Далласу» победить «Лейкерс»

Ключевой в поединке стала третья четверть, которую гости выиграли 31:13. «Даллас» реализовал 45,2% трёхочковых против 36,8% у соперника, а также выиграл борьбу за подборы 42−34.



Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал атакующий защитник «Маверикс» Уэсли Мэттьюз. У проигравших отличился мощный форвард Джулиус Рэндл, записавший в актив 18 очков. Центровой Тимофей Мозгов очков не набирал и совершил 4 подбора.

