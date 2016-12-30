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30 декабря 2016, 10:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

20 очков Мэттьюза помогли «Далласу» победить «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 89:101 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Ключевой в поединке стала третья четверть, которую гости выиграли 31:13. «Даллас» реализовал 45,2% трёхочковых против 36,8% у соперника, а также выиграл борьбу за подборы 42−34.

Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал атакующий защитник «Маверикс» Уэсли Мэттьюз. У проигравших отличился мощный форвард Джулиус Рэндл, записавший в актив 18 очков. Центровой Тимофей Мозгов очков не набирал и совершил 4 подбора.
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