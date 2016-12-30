«Филадельфия» проиграла «Юте», набрав в 4-й четверти лишь 9 очков

Большая часть встречи проходила в равной борьбе. Гости начали заключительную четверть с перевесом в 4 очка, провалили её, набрав лишь 9 очков против 30 у соперников.



В составе победителей 21 очко на свой счёт записал Джордж Хилл, а его партнёры по команде Гордон Хэйворд и Родни Худ набрали по 20 очков. Среди баскетболистов «Филадельфии» лучшим оказался Эрсан Ильясова, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.