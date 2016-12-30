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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28303574/
30 декабря 2016, 10:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» проиграла «Юте», набрав в 4-й четверти лишь 9 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 100:83.

Большая часть встречи проходила в равной борьбе. Гости начали заключительную четверть с перевесом в 4 очка, провалили её, набрав лишь 9 очков против 30 у соперников.

В составе победителей 21 очко на свой счёт записал Джордж Хилл, а его партнёры по команде Гордон Хэйворд и Родни Худ набрали по 20 очков. Среди баскетболистов «Филадельфии» лучшим оказался Эрсан Ильясова, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.
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