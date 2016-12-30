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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28303328/
30 декабря 2016, 10:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

48 очков Лоури и Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в Финиксе

В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» на домашнем паркете выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 99:91.

Первая встреча прошла в равной борьбе, а решающей стала третья четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 12 очков. В дальнейшем «Рэпторс» так и не сумели отыграть отставание, потерпев второе кряду поражение.

Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Торонто» Демар Дерозан и Кайл Лоури, набравшие по 24 очка. В составе победителей дабл-дабл из 22 очков и 10 передач на счету Эрика Бледсо.
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