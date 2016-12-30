48 очков Лоури и Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в Финиксе

Первая встреча прошла в равной борьбе, а решающей стала третья четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 12 очков. В дальнейшем «Рэпторс» так и не сумели отыграть отставание, потерпев второе кряду поражение.



Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Торонто» Демар Дерозан и Кайл Лоури, набравшие по 24 очка. В составе победителей дабл-дабл из 22 очков и 10 передач на счету Эрика Бледсо.

