«Кливленд» увёз победу из Бостона, Ирвинг набрал 32 очка, Томас — 31
«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 124:118.
Гости ушли в отрыв в середине второй четверти и в дальнейшем увеличивали своё преимущество, которое в пике достигло 20 очков. В заключительном периоде «Селтикс» сократили отставание, но большего добиться не смогли.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, оформивший
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