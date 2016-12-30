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30 декабря 2016, 10:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» увёз победу из Бостона, Ирвинг набрал 32 очка, Томас — 31

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 124:118.

Гости ушли в отрыв в середине второй четверти и в дальнейшем увеличивали своё преимущество, которое в пике достигло 20 очков. В заключительном периоде «Селтикс» сократили отставание, но большего добиться не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 передач. Его партнёр по команде Кевин Лав записал на свой счёт 30 очков и 15 подборов. В составе «Бостона» лучшим с 31 очком оказался Айзея Томас.
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