НБА отменила технический фол Джефферсону за подмигивание Дюранту
НБА отменила технический фол, выданный форварду «Кливленд Кавальерс» Ричарду Джефферсону в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 25 декабря, сообщает обозреватель сайта «Кавальерс» Фред Маклеод.
Джефферсон был наказан за то, что исполнив данк с сопротивлением Кевина Дюранта, после улыбнулся и подмигнул сопернику. Сам Джефферсон посчитал, что не сделал ничего оскорбительного для Дюранта.
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