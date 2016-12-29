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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28300558/
29 декабря 2016, 20:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА отменила технический фол Джефферсону за подмигивание Дюранту

НБА отменила технический фол, выданный форварду «Кливленд Кавальерс» Ричарду Джефферсону в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 25 декабря, сообщает обозреватель сайта «Кавальерс» Фред Маклеод.

Джефферсон был наказан за то, что исполнив данк с сопротивлением Кевина Дюранта, после улыбнулся и подмигнул сопернику. Сам Джефферсон посчитал, что не сделал ничего оскорбительного для Дюранта.
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