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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28299343/
29 декабря 2016, 18:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Эмбиид просит выбрать его на Матч звёзд, чтобы Рианна пошла с ним на свидание

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид призвал болельщиков выбрать его участником Матча звёзд НБА—2017, чтобы он мог пригласить на свидание знаменитую певицу Рианну.

По словам Эмбиида, именно участия в Матче звёзд ему не хватает, чтобы получить благосклонность певицы.

«Я пытался сойтись с этой знаменитой девушкой и она сказала: “Возвращайся, когда попадёшь на Матч звёзд”. Это мой шанс наконец-то быть со своей любовью, так что мне нужна ваша помощь», — написал Эмбиид в «Твиттере».
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