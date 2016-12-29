Эмбиид просит выбрать его на Матч звёзд, чтобы Рианна пошла с ним на свидание

По словам Эмбиида, именно участия в Матче звёзд ему не хватает, чтобы получить благосклонность певицы.



«Я пытался сойтись с этой знаменитой девушкой и она сказала: “Возвращайся, когда попадёшь на Матч звёзд”. Это мой шанс наконец-то быть со своей любовью, так что мне нужна ваша помощь», — написал Эмбиид в «Твиттере».