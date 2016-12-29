Эмбиид просит выбрать его на Матч звёзд, чтобы Рианна пошла с ним на свидание
Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид призвал болельщиков выбрать его участником Матча звёзд НБА—2017, чтобы он мог пригласить на свидание знаменитую певицу Рианну.
По словам Эмбиида, именно участия в Матче звёзд ему не хватает, чтобы получить благосклонность певицы.
«Я пытался сойтись с этой знаменитой девушкой и она сказала: “Возвращайся, когда попадёшь на Матч звёзд”. Это мой шанс
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