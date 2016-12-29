Сефолоша: Кармело Энтони просто взял и ударил меня
Защитник «Атланты Хоукс» Табо Сефолоша прокомментировал инцидент с форвардом «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, который произошёл в недавнем матче регулярного чемпионата.
«Он просто взял и ударил меня. Его кулак прилетел прямо мне в лицо», — приводит слова Сефолоши ESPN.
Напомним, что во время одной из атак «Нью-Йорка» Энтони боролся за подбор с Сефолошей. После того как мяч оказался в руках Жоакима Ноа, лидер «Никс» ударил Табо кулаком в лицо.
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