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29 декабря 2016, 13:21 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дерозан стал самым результативным игроком в истории «Торонто»

Защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории канадского клуба.

В минувшем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (111:121) защитник набрал 29 очков. Теперь в его активе числится 10 290 очков. Ранее самым результативным игроком в истории «Торонто» был форвард Крис Бош (10 275).

Напомним, что ранее в декабре Дерозан стал рекордсменом «Рэпторс» по количеству сыгранных матчей.
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