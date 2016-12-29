Дерозан — самый результативный игрок в истории «Торонто»
Защитник «Торонто» Демар Дерозан вышел на первое место в истории клуба по количеству очков, сообщает The Score.
На счету Дерозана стало 10 275 очков, и он обошел Криса Боша. Ранее Дерозан стал рекордсменом «Рэпторз» по количеству матчей.
Дерозан стал четвертым действующим игроком НБА, лидирующим по количеству очков в истории своего клуба. Помимо него, этим показателем могут похвастаться Леброн Джеймс («Кливленд»), Майк Конли («Мемфис») и Дирк Новицки («Даллас»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter