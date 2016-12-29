Таунс стал самым молодым игроком в истории «Миннесоты», оформившим трипл-дабл
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз»
Карл-Энтони Таунс в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (103:105) оформил первый в карьере трипл-дабл, собрав коллекцию из 15 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.
Таким образом, Таунс стал самым молодым игроком в истории «Тимбервулвз», которому удалось продемонстрировать подобную статистику. Ранее рекорд принадлежал легендарному Кевину Гарнетту.
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