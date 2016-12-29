28 очков Карри и дабл-дабл Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Торонто»

Встреча прошла на «Оракл-Арене» в Окленде и закончилась со счётом 121:111 в пользу хозяев. «Воины» выиграли первую четверть с разницей в 25 очков, однако «рептилии» смогли собраться и сократить отставание к большому перерыву. Во четвёртой четверти «Торонто» подобрался к сопернику на расстояние двух-трёх точных бросков, но спасти игру не смог.



Самым результативным в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 28 очков. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл — 22 очка, 17 подборов, Клэй Томпсон набрал 21 очко. В составе «Торонто» стоит отметить Демара Дерозана (29 очков) и Кайла Лоури (27 очков, 11 передач).