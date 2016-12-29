28 очков Карри и дабл-дабл Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Торонто»
«Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке принимал «Торонто Рэпторс».
Встреча прошла на «Оракл-Арене» в Окленде и закончилась со счётом 121:111 в пользу хозяев. «Воины» выиграли первую четверть с разницей в 25 очков, однако «рептилии» смогли собраться и сократить отставание к большому перерыву. Во четвёртой четверти «Торонто» подобрался к сопернику на расстояние
Самым результативным в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 28 очков. Кевин Дюрант оформил
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