«Портленд» прервал серию из шести поражений, обыграв «Сакраменто»

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколум — на его счету 20 очков. Мейерс Леонард набрал 16 очков. Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл — 12 очков, 14 подборов. В составе «Сакраменто» 28 очков на счету Демаркуса Казинса.



Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из шести поражений.