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29 декабря 2016, 9:51 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Портленд» прервал серию из шести поражений, обыграв «Сакраменто»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке одолел «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Мода-центре» в Портленде и закончилась со счётом 102:89 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколум — на его счету 20 очков. Мейерс Леонард набрал 16 очков. Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл — 12 очков, 14 подборов. В составе «Сакраменто» 28 очков на счету Демаркуса Казинса.

Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из шести поражений.
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