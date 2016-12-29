Трипл-дабл Таунса не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Денвером»
«Денвер Наггетс» на своей площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» в рамках регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и закончилась со счётом 105:103 в пользу хозяев. Решающим оказался бросок форварда «Наггетс» Данило Галлинари за 27 секунд до конца четвёртой четверти.
Галлинари в итоге стал самым результативным в составе своей команды — на его счету 18 очков. По 17 набрали Уилсон Чендлер и Гэри Харрис. В составе «Миннесоты» 25 очков набрал Эндю Уиггинс, 20 в активе Горгуи Дьенга.
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