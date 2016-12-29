Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28291181/
29 декабря 2016, 8:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Таунса не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Денвером»

«Денвер Наггетс» на своей площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и закончилась со счётом 105:103 в пользу хозяев. Решающим оказался бросок форварда «Наггетс» Данило Галлинари за 27 секунд до конца четвёртой четверти.

Галлинари в итоге стал самым результативным в составе своей команды — на его счету 18 очков. По 17 набрали Уилсон Чендлер и Гэри Харрис. В составе «Миннесоты» 25 очков набрал Эндю Уиггинс, 20 в активе Горгуи Дьенга. Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл — 15 очков, 11 подборов, 10 передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена