Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 119:98 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу второй четверти «Санз» вырывались вперёд на 10 очков, однако от итогового разгрома это их не спасло.



Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж — на его счету 27 очков, ещё 20 набрал Тони Паркер, Пау Газоль оформил дабл-дабл (16 очков, 10 подборов). В составе «Финикса» 23 очка набрал Ти Джей Уоррен.



Эта победа стала для «Спёрс» восьмой в последних девяти матчах. «Финикс» потерпел шестое поражение всеми играх.