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29 декабря 2016, 8:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» разгромил «Финикс» — «+21», Олдридж набрал 27 очков

«Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке разгромил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата.

Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> на своей площадке разгромил Финикс <span class=error>Санз</span> в матче регулярного чемпионата. Увеличить
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Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 119:98 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу второй четверти «Санз» вырывались вперёд на 10 очков, однако от итогового разгрома это их не спасло.

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж — на его счету 27 очков, ещё 20 набрал Тони Паркер, Пау Газоль оформил дабл-дабл (16 очков, 10 подборов). В составе «Финикса» 23 очка набрал Ти Джей Уоррен.

Эта победа стала для «Спёрс» восьмой в последних девяти матчах. «Финикс» потерпел шестое поражение всеми играх.
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«Шарлотт» разгромил «Орландо» — «+19»

«Орландо Мэджик» на своей площадке проиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эмвей-центре» в Орландо и завершилась со счётом 120:101 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хорнетс» достигало 33 очков.
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