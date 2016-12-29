«Сан-Антонио» разгромил «Финикс» — «+21», Олдридж набрал 27 очков
«Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке разгромил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в
Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж — на его счету 27 очков, ещё 20 набрал Тони Паркер, Пау Газоль оформил
Эта победа стала для «Спёрс» восьмой в последних девяти матчах. «Финикс» потерпел шестое поражение всеми играх.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter