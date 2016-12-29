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29 декабря 2016, 8:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» проиграли 4-й матч подряд, уступив «Нью-Орлеану»

«Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 102:98 в пользу хозяев.

Калифорнийцы выиграли первую половину с разницей в 7 очков, однако во второй половине «Нью-Орлеан» смог добыть победу.

Самым результативным у «Пеликанс» стал Энтони Дэвис — на его счету 20 очков. Ещё 17 набрал Бадди Хилд. За «Клипперс» 22 очка набрал Остин Риверс, 21 — Крис Пол. Деандре Джордан оформил дабл-дабл — 13 очков, 25 подборов.

«Клипперс» потерпели четвёртое поражение подряд, «Нью-Орлеан» выиграл третью встречу кряду.
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