Встреча на «Филипс-Арене» в Атланте завершилась в овертайме со счётом 102:98 в пользу хозяев. В составе «Хоукс» стоит отметить Денниса Шрёдера (27 очков) и Дуайта Ховарда (16 очков, 22 подбора). За «Никс» 26 очков набрал Деррик Роуз, 24 — Кристапс Порзингис. Хоаким Ноа оформил дабл-дабл — 14 очков и 16 подборов.



В ещё одном матче «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» — 119:94. В составе победителей отметим Джабари Паркера — 31 очко, а также Янниса Адетокунбо — 23. У «Детройта» 23 очка и 12 подборов в активе Тобиаса Харриса.