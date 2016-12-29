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29 декабря 2016, 8:50 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Атланта» обыграла «Нью-Йорк» в ОТ, «Милуоки» разгромил «Детройт» — «+25»

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на своей площадке одолел «Нью-Йорк Никс».

Встреча на «Филипс-Арене» в Атланте завершилась в овертайме со счётом 102:98 в пользу хозяев. В составе «Хоукс» стоит отметить Денниса Шрёдера (27 очков) и Дуайта Ховарда (16 очков, 22 подбора). За «Никс» 26 очков набрал Деррик Роуз, 24 — Кристапс Порзингис. Хоаким Ноа оформил дабл-дабл — 14 очков и 16 подборов.

В ещё одном матче «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» — 119:94. В составе победителей отметим Джабари Паркера — 31 очко, а также Янниса Адетокунбо — 23. У «Детройта» 23 очка и 12 подборов в активе Тобиаса Харриса.
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«Шарлотт» разгромил «Орландо» — «+19»

«Орландо Мэджик» на своей площадке проиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эмвей-центре» в Орландо и завершилась со счётом 120:101 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хорнетс» достигало 33 очков.
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