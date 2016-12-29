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29 декабря 2016, 9:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Шарлотт» разгромил «Орландо» — «+19»

«Орландо Мэджик» на своей площадке проиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эмвей-центре» в Орландо и завершилась со счётом 120:101 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хорнетс» достигало 33 очков.

В составе победителей самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 21 очко. Ещё 20 в активе Николя Батюма. У «Орландо» 21 очко набрал Никола Вучевич, 20 — Серж Ибака.

Для «Шарлотт» это четвёртая победа в последних пяти матчах.
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