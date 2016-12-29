В составе победителей самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 21 очко. Ещё 20 в активе Николя Батюма. У «Орландо» 21 очко набрал Никола Вучевич, 20 — Серж Ибака.



Для «Шарлотт» это четвёртая победа в последних пяти матчах.