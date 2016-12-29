«Шарлотт» разгромил «Орландо» — «+19»
«Орландо Мэджик» на своей площадке проиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эмвей-центре» в Орландо и завершилась со счётом 120:101 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Хорнетс» достигало 33 очков.
В составе победителей самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 21 очко. Ещё 20 в активе Николя Батюма. У «Орландо» 21 очко набрал Никола Вучевич, 20 — Серж Ибака.
Для «Шарлотт» это четвёртая победа в последних пяти матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter