Associated Press признал Леброна Джеймса спортсменом года
Международное
информационно-новостное агентство Associated Press назвало форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса спортсменом 2016 года.
Джеймсу удалось получить 24 голоса из 59. Второе место занял американский пловец Майкл Фелпс, за которого проголосовали 16 редакторов. На третьей позиции расположился ямайский легкоатлет Усэйн Болт, получивший 9 голосов.
Стоит отметить, что лидер «Кавальерс» уже получал эту награду в 2013 году. Таким образом, Джеймс стал вторым игроком НБА помимо Майкла Джордана, который удостаивался звания спортсмен года более одного раза. Джордан получал награду от Associated Press трижды (1993, 1994, 1995).
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