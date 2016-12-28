Баскетболист Пекович приобрел виллу экс-президента Югославии Милошевича

Баскетболист купил виллу площадью 900 квадратных метров на улице Толстого через посредника у вдовы Милошевича Мирианы Маркович. По данным издания, сумма сделки составила чуть более двух миллионов евро, что примерно в 2,5 раза меньше рыночной стоимости.

Четырехэтажный дом имеет десять спален, шесть ванных комнат, две гостиные, два ресепшена и лифт, но в нем нет центрального отопления. Вилла находится в элитном и самом дорогом районе Белграда — Дединье.

Отмечается, что в особняке долгое время никто не жил — последний арендатор съехал в 2009 году. Именно здесь в 2001 году был арестован Милошевич, спустя пять лет он скончался в Гааге в тюрьме Международного трибунала для бывшей Югославии, который обвинял его в военных преступлениях в ходе конфликтов 1990-х годов на Балканах. На протяжении 13 лет Маркович, которой Россия в 2006 году предоставила убежище, пыталась продать виллу, но безуспешно. Недвижимостью интересовались Срджан Джокович, отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича, и бизнесмен Казим Османи, но они так и не смогли договориться с Маркович.