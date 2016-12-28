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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28281752/
28 декабря 2016, 11:33 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист Пекович приобрел виллу экс-президента Югославии Милошевича

Черногорский центровой клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» и президент белградского баскетбольного клуба «Партизан» Никола Пекович купил виллу бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Белграде, сообщает kurir.rs.

Баскетболист купил виллу площадью 900 квадратных метров на улице Толстого через посредника у вдовы Милошевича Мирианы Маркович. По данным издания, сумма сделки составила чуть более двух миллионов евро, что примерно в 2,5 раза меньше рыночной стоимости.

Четырехэтажный дом имеет десять спален, шесть ванных комнат, две гостиные, два ресепшена и лифт, но в нем нет центрального отопления. Вилла находится в элитном и самом дорогом районе Белграда — Дединье.

Отмечается, что в особняке долгое время никто не жил — последний арендатор съехал в 2009 году. Именно здесь в 2001 году был арестован Милошевич, спустя пять лет он скончался в Гааге в тюрьме Международного трибунала для бывшей Югославии, который обвинял его в военных преступлениях в ходе конфликтов 1990-х годов на Балканах. На протяжении 13 лет Маркович, которой Россия в 2006 году предоставила убежище, пыталась продать виллу, но безуспешно. Недвижимостью интересовались Срджан Джокович, отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича, и бизнесмен Казим Османи, но они так и не смогли договориться с Маркович.

Сообщается, что 30-летний Пекович, который пропускает сезон в НБА из-за травмы, намерен сделать ремонт в доме, прежде чем переедет туда со своей супругой.
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