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28 декабря 2016, 10:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант: НБА делает рефери козлами отпущения

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что руководству НБА не стоит публиковать отчёты об ошибках судей в концовках матчей.

«Мы проиграли поединок. Мне кажется, что все эти отчёты — это полная чушь. Указывая на ошибки, лига делает рефери козлами отпущения», — приводит слова форварда Bleacher Report.

Напомним, что в недавнем отчёте НБА признала, что судьи должны были зафиксировать нарушение на Дюранте в концовке матча с «Кливленд Кавальерс» (108:109).
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