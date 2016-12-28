Дюрант: НБА делает рефери козлами отпущения
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что руководству НБА не стоит публиковать отчёты об ошибках судей в концовках матчей.
«Мы проиграли поединок. Мне кажется, что все эти отчёты — это полная чушь. Указывая на ошибки, лига делает рефери козлами отпущения», — приводит слова форварда Bleacher Report.
Напомним, что в недавнем отчёте НБА признала, что судьи должны были зафиксировать нарушение на Дюранте в концовке матча с «Кливленд Кавальерс» (108:109).
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