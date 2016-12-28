Деандре Джордан попал в ДТП

Как пишет ESPN, 28-летний баскетболист направлялся в аэропорт, чтобы вместе с командой полететь на матч регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс».



Сообщается, что Джордан не получил серьёзных повреждений. Игрок доехал в аэропорт вместе с разыгрывающим команды Крисом Полом, который находился недалеко от места ДТП.



В текущем сезоне Деандре принял участие в 33 матчах, собирая коллекцию из 11,5 очка, 12,9 подбора и 1,7 блок-шота в среднем за игру.