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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28280534/
28 декабря 2016, 10:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Деандре Джордан попал в ДТП

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Деандре Джордан попал в аварию.

Как пишет ESPN, 28-летний баскетболист направлялся в аэропорт, чтобы вместе с командой полететь на матч регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Сообщается, что Джордан не получил серьёзных повреждений. Игрок доехал в аэропорт вместе с разыгрывающим команды Крисом Полом, который находился недалеко от места ДТП.

В текущем сезоне Деандре принял участие в 33 матчах, собирая коллекцию из 11,5 очка, 12,9 подбора и 1,7 блок-шота в среднем за игру.
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