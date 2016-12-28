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28 декабря 2016, 9:44 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Девять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Ютой»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Юты Джаз» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

<em>МОСКВА 28 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Баскетболисты Юты Джаз обыграли Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 102:100 (28:25, 20:27, 24:22, 30:26).

В составе победителей выделились Гордон Хэйворд (31 очко и 9 подборов) и Руди Гобер (12 очков и 11 подборов). У «Лейкерс» дабл-дабл в активе Джулиуса Рэндла (25 очков и 12 подборов). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 26 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата, одну передачу и один блок-шот.

«Юта» прервала серию из трех поражений подряд.
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