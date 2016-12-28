Девять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Ютой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 102:100 (28:25, 20:27, 24:22, 30:26).

В составе победителей выделились Гордон Хэйворд (31 очко и 9 подборов) и Руди Гобер (12 очков и 11 подборов). У «Лейкерс» дабл-дабл в активе Джулиуса Рэндла (25 очков и 12 подборов). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 26 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата, одну передачу и один блок-шот.

«Юта» прервала серию из трех поражений подряд.