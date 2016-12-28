Девять очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Ютой»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты «Юты Джаз» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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В составе победителей выделились Гордон Хэйворд (31 очко и 9 подборов) и Руди Гобер (12 очков и 11 подборов). У «Лейкерс»
«Юта» прервала серию из трех поражений подряд.
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