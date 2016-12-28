Баскетболисты «Оклахомы» обыграли «Майами» в матче НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл

Игра, прошедшая в Майами, завершилась победой гостей со счетом 106:94 (33:19, 28:29, 26:21, 19:25). Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сделал 15-й трипл-дабл в сезоне, к 29 очкам добавив 17 подборов и 11 результативных передач. У «Майами» самым результативным стал Джош Ричардсон, набравший 22 очка.

В других матчах вторника были зафиксированы следующие результаты:

«Бостон» — «Мемфис» — 113:103,

«Даллас» — «Хьюстон» — 107:123.