Баскетболисты «Оклахомы» обыграли «Майами» в матче НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити Тандер» одержали победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в Майами, завершилась победой гостей со счетом 106:94 (33:19, 28:29, 26:21, 19:25). Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сделал 15-й
В других матчах вторника были зафиксированы следующие результаты:
«Бостон» — «Мемфис» — 113:103,
«Даллас» — «Хьюстон» — 107:123.
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