Джонатан Гибсон будет отчислен из «Далласа»
«Даллас Маверикс» расстанется со своим защитником Джонатаном Гибсоном, чтобы взять на его место Пьера Джексона, сообщает Dallas News. Джексону будет предложен двухлетний контракт.
Гибсон подписал контракт с «Маверикс» летом 2016 года. Гибсон играл за «Маверикс» с ноября 2016 года. За это время игрок успел провести 17 матчей, в которых он в среднем набирал 6,2 очка, совершал 1,3 подбора и делал 1,5 передачи.
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