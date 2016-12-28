Джонатан Гибсон будет отчислен из «Далласа»

Гибсон подписал контракт с «Маверикс» летом 2016 года. Гибсон играл за «Маверикс» с ноября 2016 года. За это время игрок успел провести 17 матчей, в которых он в среднем набирал 6,2 очка, совершал 1,3 подбора и делал 1,5 передачи.