Бывший тренер «Сакраменто»: Некоторые игроки НБА принимают допинг
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации принимает допинг. Об этом заявил бывший главный тренер клуба НБА «Сакраменто» Джордж Карл, чьи слова приводил портал NBC Sports.
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«Некоторые игроки принимают допинг, я говорю о стероидах, гормонах роста и подобных веществах. Как некоторые баскетболисты становится сильнее и здоровее? Как они так быстро оправляются от травм? Я сомневаюсь, что это
«К сожалению
Карл возглавлял «Сакраменто» в 2015—2016 гг. Также он тренировал «Денвер», «Милуоки», «Сиэтл», «Голден Стэйт» и «Кливленд». В Европе работал с мадридским «Реалом».
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