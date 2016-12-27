Бывший тренер «Сакраменто»: Некоторые игроки НБА принимают допинг

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«Некоторые игроки принимают допинг, я говорю о стероидах, гормонах роста и подобных веществах. Как некоторые баскетболисты становится сильнее и здоровее? Как они так быстро оправляются от травм? Я сомневаюсь, что это из-за квашеной капусты», — сказал Карл.

«К сожалению допинг-контроль намного позади системы сокрытия положительных допинг-проб. Мы все хотим, чтобы побеждали “чистые” спортсмены, а не богатые мошенники со знакомыми учеными», — добавил специалист.

Карл возглавлял «Сакраменто» в 2015—2016 гг. Также он тренировал «Денвер», «Милуоки», «Сиэтл», «Голден Стэйт» и «Кливленд». В Европе работал с мадридским «Реалом».