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27 декабря 2016, 20:00 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг возглавил рейтинг лучших легионеров НБА, Мозгов — 36-й

Популярное издание ESPN составило список лучших легионеров, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список австралиец Кайл Ирвинг, выступающий за «Кливленд Кавальерс». На 36-м месте россиянин Тимофей Мозгов, который играет за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Популярное издание <span class=error>ESPN</span> составило список лучших легионеров выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации. Увеличить
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Рейтинг лучших легионеров НБА:

1. Кайл Ирвинг (Австралия) «Кливленд Кавальерс»
2. Яннис Адетокунбо (Греция) «Милуоки Бакс»
3. Эл Хорфорд (Доминиканская Республика) «Бостон Селикс»
4. Кристапс Порзингис (Латвия) «Нью-Йорк Никс»
5. Марк Газоль (Испания) «Мемфис Гриззлиз»
6. Стивен Адамс (Новая Зеландия) «Оклахома-Сити Тандер»
7. Руди Гобер (Франция) «Юта Джаз»
8. Дирк Новицки (Германия) «Даллас Маверикс»
9. Никола Йокич (Сербия) «Денвер Наггетс»
10. Николя Батюм (Франция) «Шарлотт Хорнетс»

36. Тимофей Мозгов (Россия) «Лос-Анджелес Лейкерс».
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