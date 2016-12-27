Ирвинг возглавил рейтинг лучших легионеров НБА, Мозгов — 36-й
Популярное издание ESPN составило список лучших легионеров, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список австралиец Кайл Ирвинг, выступающий за «Кливленд Кавальерс». На 36-м месте россиянин Тимофей Мозгов, который играет за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Рейтинг лучших легионеров НБА:
1. Кайл Ирвинг (Австралия) «Кливленд Кавальерс»
2. Яннис Адетокунбо (Греция) «Милуоки Бакс»
3. Эл Хорфорд (Доминиканская Республика) «Бостон Селикс»
4. Кристапс Порзингис (Латвия) «Нью-Йорк Никс»
5. Марк Газоль (Испания) «Мемфис Гриззлиз»
6. Стивен Адамс (Новая Зеландия) «Оклахома-Сити Тандер»
7. Руди Гобер (Франция) «Юта Джаз»
8. Дирк Новицки (Германия) «Даллас Маверикс»
9. Никола Йокич (Сербия) «Денвер Наггетс»
10. Николя Батюм (Франция) «Шарлотт Хорнетс»
…
36. Тимофей Мозгов (Россия) «Лос-Анджелес Лейкерс».
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