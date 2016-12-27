Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в Рождество
Как Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».
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Как Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».
МАТЧ
Лига подготовила свой подарок болельщикам, поставив в календарь на рождественские матчи поединок «Кливленд» — «Голден Стейт». Больше повезло фанатам «Кавс» — встреча финалистов двух последних лет состоялась на их родной арене. Вышло, как по заказу — напряженно, драматично, очень похоже на последнюю решающую серию. «Воины» вели 14 очков, упустили нить игры, дали себя догнать, Кайри Ирвинг опять забил решающий мяч, а Леброн Джеймс стал героем, оформив
МОЗГОВ
Сам Мозгов в этот же день старался для своей новой команды. И тоже преподнес подарок на Рождество всем фанатам «Лейкерс». Российский центровой редко играет основную роль в атаке — тут Люк Уолтон отчаянно старается натаскать талантливую молодежь. Молодежь «тащится» с проблемами. Неплохо начав сезон, ЛАЛ все же начали скатываться в бездну. До дерби города Ангелов против «Клипперс» «озерные» уступили 13 матчей из 15-ти последних — в том числе, четыре подряд. Учитывая, что «Парусники» прямо сейчас — третья по силе команда Запада (если верить турнирной таблице), шансов у ЛАЛ было немного. Но тут… в центр нападения вышел Мозгов! Тимофей обновил личный рекорд результативности в форме «Лейкерс», набрав 19 очков, при этом надежно зацементировав краску. Итог — 111:102 в пользу хозяев. Радости болельщиков не было предела — тем более, свою команду они не видели пару недель, ведь ЛАЛ перед Сочельником провел тяжелое турне из семи встреч на выезде (выиграл одну — у «Филадельфии»).
ИГРОКИ НЕДЕЛИ
На Западе игроком недели снова стал Рассел Уэстбрук. Что неудивительно, учитывая монструозную статистику лидера «Оклахомы-Сити». В предыдущие 7 дней Рас был верен себе, набирая почти что
НАКАЗАНИЕ
Штраф… за подмигивание. Бывает и такое. Форвард «Кавальерс» Ричард Джефферсон, забив сверху с сопротивлением Кевина Дюранта в том самом матче против «Голден Стейт», оказался так горд собой за этот эпизод, что довольно подмигнул форварду «Уорриорс». И… тут же получил технический фол.
— Меня удивило решение судей, — признался Ричард. — С учетом всего, что было, легкая улыбка и подмигивание смотрятся вполне невинно. Не было криков, ругани, тычков. Дюранта это совершенно не задело — он ничего не сказал в ответ. И тем не менее….
Впрочем, наставник «Кливленда» Тайрон Лю с решением арбитров согласился.
— За подмигивание нужно давать технический. Я бы предпочел, чтобы Ричард наорал на Кевина. Или сделал
НЕПОНИМАНИЕ
Вот Дреймонд Грин до сих пор не может понять, за что его дисквалифицировали в финальной серии прошлого сезона. Напомним, в 4-м матче форвард «Голден Стейт» дал по «бубенчикам» Леброну Джеймсу, когда Король в одном из эпизодов переступил через упавшего Грина. В итоге Дреймонда не допустили до 5-й встречи, в серии наступил перелом, и «Кавс» взяли титул, отыгравшись со счета 1:3.
— Если
Впрочем, удивление Грина обоснованно. На протяжении всего
КРИТИКА.
Джордж Карл — один из самых одиозных тренеров НБА, который, правда, больше не работает с командами, громко напомнил о себе, выпустив книгу «Разъяренный Джордж». А Джордж вышел и правда и разъяренным. Столько критики и негатива в адрес звезд лиги в одном издании не было давно!
«У Кеньона Мартина и Кармело Энтони были сразу две большие проблемы — огромные деньги и отсутствие отцов, которые бы им показали, как должен себя вести мужчина».
«Джей-Ар Смит считал, что ему все должно принести на блюдечке, лез со своими пацанскими замашками и все время думал только о новом контракте».
Вот выдержки из книги Карла. Досталось всем, с кем он в принципе работал. И это еще из финальной версии издания убрали критику в адрес «Сакраменто», где
— Карл все еще пытается хоть
— Да, я рос без отца. Все это знают. Отличное оправдание для Карла за то, что он является отвратительным человеком, — взорвался Кеньон Мартин. — Джордж — эгоистичный, несчастный, жалкий и трусливый. Худший тренер в моей карьере. Его книга полна лжи и обмана. Неудивительно, что его увольняли из всех команд, с которыми он работал.
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