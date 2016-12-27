Л. Джеймс: Р. Джефферсону 95 лет, а он до сих пор может исполнять такие данки
Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал данк форварда команды Ричарда Джефферсона через защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.
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«Ричарду Джефферсону 95 лет, а он до сих пор может делать такие вещи», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.
Напомним, что Джефферсон, которому в июне исполнилось 36 лет, минувшим летом намеревался завершить карьеру, но в итоге подписал с «Кливлендом» контракт, рассчитанный на два сезона и $ 5 млн.
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