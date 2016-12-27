НБА. Лэнь и «Финикс» проиграли «Хьюстону», «Сакраменто» взял четвертую победу подряд

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Команда «Финикс Санс», за которую выступает украинский центровой Алексей Лэнь потерпела очередное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В этот раз «Финикс» проиграл «Хьюстон Рокетс» со счетом 115:131. Украинец вновь провел встречу не наилучшим образом — за 19 минут на площадке он набрал скромные 6 очков и 6 подборов.

В других матчах отметим победу «Сакраменто Кингс» над «Филадельфией» со счетом 102:100. Этот успех стал для «Королей» четвертым подряд, благодаря чему они вошли в зону плей-офф Западной конференции.

Также примечательным стало поражение лидера Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» от «Детройт Пистонс» 90:106. Правда, стоит отметить, что в составе чемпионов НБА не играл лидер команды ЛеБрон Джеймс, которому был предоставлен отдых.

Результаты матчей:

Хьюстон — Финикс 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35).

Х: Харден (32 + 12 передач), Андерсон (15), Гордон (15 + 5 передач), Харрелл (14), Деккер (12), Беверли (11 + 7 подборов);.

Ф: Бледсо (24 + 6 подборов), Найт (21), Букер (16), Крисс (12), Уоррен (11), Бендер (11 + 13 подборов)… Лэнь (6 + 6 подборов).

Сакраменто — Филадельфия 102:100 (24:23, 27:24, 19:30, 32:23).

С: Казинс (30 + 7 подборов + 5 передач), Гей (19 + 9 подборов), Лоусон (12);.

Ф: Эмбиид (25 + 8 подборов), Родригез (18), Ильясова (17), Шарич (12 + 9 подборов).

Детройт — Кливленд 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26).

Д: Харрис (21 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (18), Моррис (15), Джексон (13 + 6 передач), Люэр (13), Драммонд (11 + 17 подборов);.

К: Ирвинг (18 + 8 передач), Лав (17 + 14 подборов), Фелдер (11), Шамперт (11), Фрай (11).

Вашингтон — Милуоки 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18).

В: Портер (32 + 13 подборов), Бил (22 + 5 передач), Уолл (18 + 16 передач), Моррис (18);.

М: Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (20), Монро (16), Паркер (14 + 6 подборов).

Орландо — Мемфис 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31).

О: Гордон (30), Ибака (16), Пэйтон (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 9 подборов), Микс (13), Огастин (10 + 7 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов);.

М: Конли (17), Дэниелз (16), Рэндолф (13), Эннис (11), Газоль (11), Аллен (10).

Бруклин — Шарлотт 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30).

Б: Богданович (26), Килпатрик (23), Лопез (21 + 5 подборов + 5 передач), Лин (17), Холлис-Джефферсон (10);.

Ш: Батюм (24 + 5 подборов + 5 передач), Лэмб (17), Уокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 подборов), Камински (13), Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов).

Чикаго — Индиана 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24).

Ч: Уэйд (21), Миротич (20 + 7 подборов), Батлер (16), Гибсон (10), Грант (10);.

И: Брукс (19 + 7 передач), Тернер (16 + 8 подборов), Джордж (14 + 8 передач), Янг (12 + 6 подборов), Джефферсон (11 + 6 подборов).

Новый Орлеан — Даллас 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27).

НО: Дэвис (28 + 16 подборов), Гэллоуэй (17), Мур (16), Хилд (14), Каннингем (11 + 6 подборов), Хилл (10 + 7 подборов);.

Д: Уильямс (24 + 9 передач), Мэттьюз (17), Карри (16 + 7 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Новицки (10).

Миннесота — Атланта 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25).

М: Таунс (22 + 11 подборов), ЛаВин (21), Уиггинс (21), Дженг (14 + 7 подборов), Мухаммад (12);.

А: Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13), Хамфрис (12).

Портленд — Торонто 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22).

П: Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 подборов), Харклс (10), Напьер (10);.

Т: Лаури (27 + 7 подборов), ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач), Паттерсон (15 + 8 подборов), Валанчюнас (12 + 12 подборов).

Клипперс — Денвер 102:106 (23:23, 23:40, 31:16, 25:27).

ЛАК: Кроуфорд (24 + 6 передач), Риверс (19 + 5 передач), Джордан (12 + 11 подборов), Басс (11), Фелтон (10);.

Д: Йокич (24 + 10 подборов), Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач), Галлинари (23 + 11 подборов), Харрис (10).