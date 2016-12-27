Поединок завершился победой «Кливленда» со счетом 109:108. Решающий бросок за 3 секунды до финальной сирены забил Кайри Ирвинг. В последней атаке «Голден Стэйт» мяч достался Кевину Дюранту, который упал на паркет после контакта с ногой Ричарда Джефферсона. Судьи посчитали, что это игровой момент, и не определили фол со стороны защищающегося. Однако после разбора эпизода лига признала, что фол имел место, так как контакт с Джефферсоном повлиял на характеристики SQBR Дюранта (SQBR — скорость, ускорение, баланс, ритм — прим. «Спортфакт»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Foul or not? <a href="https://t.co/pbLrH8MBK5">pic.twitter.com/pbLrH8MBK5</a></p>— Sportando (@Sportando) <a href="https://twitter.com/Sportando/status/813150936235380737">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также в НБА признали, что лидер «Кливленда» Леброн Джеймс должен был быть наказан техническим фолом за то, что акцентированно повис на кольце после данка за 1:43 до финальной сирены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ok. LeBron! <a href="https://t.co/M4n84JZFTO">pic.twitter.com/M4n84JZFTO</a></p>— Sportando (@Sportando) <a href="https://twitter.com/Sportando/status/813146989273743364">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>