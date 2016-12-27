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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28270024/
27 декабря 2016, 11:59 | Баскетбол: НБА | Спортфакт

НБА признала две ключевые ошибки судей на последних минутах матча «Кливленд» — «Голден Стэйт»

Национальная баскетбольная ассоциация официально признала две результативные ошибки рефери в пользу клуба «Кливленд Кавальерс» в недавнем матче против «Голден Стэйт Уорриорз».

Поединок завершился победой «Кливленда» со счетом 109:108. Решающий бросок за 3 секунды до финальной сирены забил Кайри Ирвинг. В последней атаке «Голден Стэйт» мяч достался Кевину Дюранту, который упал на паркет после контакта с ногой Ричарда Джефферсона. Судьи посчитали, что это игровой момент, и не определили фол со стороны защищающегося. Однако после разбора эпизода лига признала, что фол имел место, так как контакт с Джефферсоном повлиял на характеристики SQBR Дюранта (SQBR — скорость, ускорение, баланс, ритм — прим. «Спортфакт»).

Также в НБА признали, что лидер «Кливленда» Леброн Джеймс должен был быть наказан техническим фолом за то, что акцентированно повис на кольце после данка за 1:43 до финальной сирены.
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