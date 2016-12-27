Карл: Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг

«У нас более жесткая программа допинг-контроля, чем в НФЛ (лига по американскому футболу) и МЛБ (лига по бейсболу). Но при этом проблемы с допингом в НБА все равно остаются, хотя они уже стали иными, нежели были тридцать лет назад. И это то, что беспокоит меня больше, чем проблемы дураков, пользующихся биодобавками для восстановления.

Я говорю о серьезном допинге, улучшающем результаты — стероидах, гормоне роста и так далее. Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг. Как некоторые парни с возрастом становятся только более стройными и подтянутыми? Как они так быстро восстанавливаются после травм? Какого черта, в конце концов, каждое лето они ездят в Германию? Не за квашенной капустой же в самом деле.