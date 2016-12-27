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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28268414/
27 декабря 2016, 10:21 | Баскетбол: НБА | Спортфакт

Карл: Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг

Известный в прошлом тренер ряда клубов НБА Джордж Карл в своей биографической книге «Мои 40 лет выживания среди див НБА, бестолковых генеральных менеджеров и неудачных бросков» затронул тему допинга в Национальной баскетбольной ассоциации.

«У нас более жесткая программа допинг-контроля, чем в НФЛ (лига по американскому футболу) и МЛБ (лига по бейсболу). Но при этом проблемы с допингом в НБА все равно остаются, хотя они уже стали иными, нежели были тридцать лет назад. И это то, что беспокоит меня больше, чем проблемы дураков, пользующихся биодобавками для восстановления.

Я говорю о серьезном допинге, улучшающем результаты — стероидах, гормоне роста и так далее. Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг. Как некоторые парни с возрастом становятся только более стройными и подтянутыми? Как они так быстро восстанавливаются после травм? Какого черта, в конце концов, каждое лето они ездят в Германию? Не за квашенной капустой же в самом деле.

Вероятно, они ездят туда за новейшим допингом, который есть в Европе (Карл упоминает допинг групп «Blood boosters» и «PED» — препараты, улучшающие результаты — прим. «Спортфакт»). К сожалению, система допинг-контроля всегда на несколько шагов отстает от системы скрытия допинга. Лэнс Армстронг никогда не проваливал допинг-тесты. Я думаю, мы хотим видеть успехи сильнейших атлетов, а не самых богатых обманщиков, которые используют умы лучших ученых. Но я не знаю, как решить эту проблему", — написал Карл в своей книге.
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