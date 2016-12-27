Карл: Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг
Известный в прошлом тренер ряда клубов НБА Джордж Карл в своей биографической книге «Мои 40 лет выживания среди див НБА, бестолковых генеральных менеджеров и неудачных бросков» затронул тему допинга в Национальной баскетбольной ассоциации.
«У нас более жесткая программа
Я говорю о серьезном допинге, улучшающем результаты — стероидах, гормоне роста и так далее. Очевидно, что в НБА есть игроки, принимающие допинг. Как некоторые парни с возрастом становятся только более стройными и подтянутыми? Как они так быстро восстанавливаются после травм? Какого черта, в конце концов, каждое лето они ездят в Германию? Не за квашенной капустой же в самом деле.
Вероятно, они ездят туда за новейшим допингом, который есть в Европе (Карл упоминает допинг групп «Blood boosters» и «PED» — препараты, улучшающие результаты — прим. «Спортфакт»). К сожалению, система
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